У Маріуполі невідомі в балаклавах напали на учасників арт-платформи: є постраждалі

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Невідомі увірвались в приміщення, розпилили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів та глядачів

На відвідувачів та артистів концерту, який проходив на арт-платформі ТЮ у Маріуполі, напали. За словами організаторів платформи, нападники можуть бути учасниками радикальних угруповань.

Про це йдеться у заяві арт-платформи.

«Під час виступу молодіжної групи на платформу ТЮ напали близько 30 молодиків в чорному одязі й балаклавах. Атакуючи увірвались в приміщення, розпилили газ, розбили техніку та інструменти, атакували музикантів та глядачів», — йдеться у повідомленні.

Після нападу невідомі зникли в невідомому напрямку, повідомили у платформі.

«Наразі близько 10 постраждалих, серед яких артисти, глядачі та менеджер ТЮ. Ми викликали охорону, поліцію та швидку, зараз вони працюють на місці», — додали у ТЮ.

На думку організаторів платформи, нападники добре готувалися, вони атакували приміщення водночас з усіх боків.

«На двох з них було помічено футболку Нацкорпусу. Щодо можливого мотиву нападу, залишимо пошук версій правоохоронцям», — додали у ТЮ.

Вони наголосили, що це уже третій напад на простір ТЮ.

«Ми впевнені, що цей випадок пов'язано з низкою нападів на активістів, що відбуваються останнім часом по всіх регіонах України», — наголошується у заяві арт-платформи.