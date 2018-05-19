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    У Марселі евакуювали вокзал через загрозу вибуху

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    Марсельські правоохоронці затримали підозрілого чоловіка

    У Марселі (Франція) евакуювали залізничний вокзал через загрозу вибуху. Правоохоронці затримали підозрілого чоловіка.

    Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що у районі залізничної станції помітили підозрілого чоловіка, який ніс рюкзак з батарейками та кабелями. Підозрюваний заперечив правоохоронцям, що його речі призначені для вибухівки.

    Вокзал перевірили та знову відкрили для пасажирів. Жодних інших деталей щодо інциденту поліція не повідомила.

    У Франції за останні три роки понад 240 людей загинули унаслідок атак членів радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава» та їх прибічників.

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