У Марселі евакуювали вокзал через загрозу вибуху

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Марсельські правоохоронці затримали підозрілого чоловіка

У Марселі (Франція) евакуювали залізничний вокзал через загрозу вибуху. Правоохоронці затримали підозрілого чоловіка.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у районі залізничної станції помітили підозрілого чоловіка, який ніс рюкзак з батарейками та кабелями. Підозрюваний заперечив правоохоронцям, що його речі призначені для вибухівки.

Вокзал перевірили та знову відкрили для пасажирів. Жодних інших деталей щодо інциденту поліція не повідомила.

У Франції за останні три роки понад 240 людей загинули унаслідок атак членів радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава» та їх прибічників.