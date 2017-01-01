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    У Миколаєві вихователька ногами побила дівчинку на очах у її матері

    Вихователька звільнилася з дитячого садка за власним бажанням
    У Миколаєві в дитячому садку жінка на ім’я Анастасія Крицька випадково стала очевидцем жорстокого побиття її 4-річної дочки вихователькою. Про це повідомляє ТСН. Жінка розповіла, що випадково забігла в дитсадок в середині дня, щоб здати гроші на театр. «Відчинила двері і побачила, як вона хапає дитину за спину, за сукню, кидає її, та
    • Вчора, 05:45
    • Розсилка

    Вихователька звільнилася з дитячого садка за власним бажанням

    У Миколаєві в дитячому садку жінка на ім’я Анастасія Крицька випадково стала очевидцем жорстокого побиття її 4-річної дочки вихователькою.

    Про це повідомляє ТСН.

    Жінка розповіла, що випадково забігла в дитсадок в середині дня, щоб здати гроші на театр.

    «Відчинила двері і побачила, як вона хапає дитину за спину, за сукню, кидає її, та падає, після чого були кілька ударів ногою в область спини. Дитина закричала, я закричала, вихователька повернулася в шоковому стані, сказала: вибачте, це вперше, такого більше не повториться», – розповіла Анастасія.

    Жінка відразу пішла скаржитися до завідуючої, однак та моментально стала на бік виховательки, тому що у неї 40 років нібито бездоганного стажу.

    Мати маленької дівчинки звернулася в поліцію. Слідчі викликали на допит виховательку, однак та свою провину не визнає.

    При цьому в той же день вихователька звільнилася з дитячого садка за власним бажанням. 

    Інші батьки стверджують, що Соню вихователька била не вперше, і не тільки її, однак про насилля у садочку діти почали розповідати лише після того, як дізналися, що їхній педагог до групи більше не прийде.

    «Мене, каже, не били, але били дуже сильно Софійку та Поліну – Марина Леонідівна», - переповідає слова своєї дитини Надія Задіранова.

    У поліції констатують, що тепер, швидше за все, виховательці загрожує покарання за завдання легких тілесних ушкоджень.

    «Передбачена відповідальність як у вигляді штрафу, так і виправних та громадських робіт», - пояснив начальник Корабельного відділу поліції Миколаєва Віталій  Маренчук. 

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