У Миколаєві вихователька ногами побила дівчинку на очах у її матері
- Вчора, 05:45
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Розсилка
Вихователька звільнилася з дитячого садка за власним бажаннямУ Миколаєві в дитячому садку жінка на ім’я Анастасія Крицька випадково стала очевидцем жорстокого побиття її 4-річної дочки вихователькою.
Про це повідомляє ТСН.
Жінка розповіла, що випадково забігла в дитсадок в середині дня, щоб здати гроші на театр.
«Відчинила двері і побачила, як вона хапає дитину за спину, за сукню, кидає її, та падає, після чого були кілька ударів ногою в область спини. Дитина закричала, я закричала, вихователька повернулася в шоковому стані, сказала: вибачте, це вперше, такого більше не повториться», – розповіла Анастасія.
Жінка відразу пішла скаржитися до завідуючої, однак та моментально стала на бік виховательки, тому що у неї 40 років нібито бездоганного стажу.
Мати маленької дівчинки звернулася в поліцію. Слідчі викликали на допит виховательку, однак та свою провину не визнає.
При цьому в той же день вихователька звільнилася з дитячого садка за власним бажанням.
Інші батьки стверджують, що Соню вихователька била не вперше, і не тільки її, однак про насилля у садочку діти почали розповідати лише після того, як дізналися, що їхній педагог до групи більше не прийде.
«Мене, каже, не били, але били дуже сильно Софійку та Поліну – Марина Леонідівна», - переповідає слова своєї дитини Надія Задіранова.
У поліції констатують, що тепер, швидше за все, виховательці загрожує покарання за завдання легких тілесних ушкоджень.
«Передбачена відповідальність як у вигляді штрафу, так і виправних та громадських робіт», - пояснив начальник Корабельного відділу поліції Миколаєва Віталій Маренчук.