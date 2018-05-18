У Міноборони розповіли про стан здоров'я поранених військових

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Всі 60 обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення протягом минулої доби, визначені як прицільні

Протягом минулої доби в зоні проведення військових дій на Донбасі сім українських військовослужбовців отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

«Внаслідок ворожих обстрілів семеро наших захисників отримали поранення. Стан здоров’я одного з військовослужбовців оцінюється як важкий, двох – середньої важкості, інших наших захисників – задовільний», - повідомив він.

Загалом всі 60 обстрілів, що були зафіксовані на лінії зіткнення протягом минулої доби, визначені як прицільні.

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