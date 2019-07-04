У Мінську вибухнув салют до Дня незалежності: загинула жінка, ще троє поранених



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Через вибухи розлетілися металеві осколки, які і вразили людей, які прийшли подивитися на святковий салют

Увечері в середу, 3 липня, в Мінську під час салюту до Дня незалежності загинула жінка, ще троє людей отримали поранення.

За словами очевидців, вибухнули кілька зарядів салюту на самому початку. Через вибухи розлетілися металеві осколки, які і вразили людей, які прийшли подивитися на святковий салют.

«Постраждали 4 людини. З них одна жінка 1955 р.н. отримала травму, не сумісну з життям. Решті госпіталізація не знадобилася», — повідомила офіційний представник Міністерства оборони Республіки Білорусь на сторінці в Facebook.

Військове відомство висловлює співчуття рідним і близьким загиблої і надасть необхідну допомогу.

За даними Слідчого комітету Білорусі, жінка, яка загинула, «спостерігала за салютом на березі річки Свіслоч і була поранена».

За інформацією комітету, наразі слідчі проводять перевірку за фактом її смерті. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Як повідомляє TUT.by, за словами очевидців, вибухнули кілька зарядів салюту на самому початку. Через вибух розлетілися металеві уламки, що і вразили людей, які прийшли подивитися на святковий салют.