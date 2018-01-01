У Мін'юсті пояснили, чому арештували майно Мухарського

Мухарський заборгував 400 тисяч гривень аліментів

Майно українського письменника та шоумена Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, заарештували. Це сталося тому, що актор заборгував 400 тисяч гривень аліментів. Про це в інтерв'ю «5 каналу» повідомила перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька. «У випадку Антіна Мухарського, на чотирьох дітей не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антін Мухарський голяка протестував під судом у Києві

Мухарський заборгував 400 тисяч гривень аліментів

Майно українського письменника та шоумена Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, заарештували. Це сталося тому, що актор заборгував 400 тисяч гривень аліментів.

Про це в інтерв'ю «5 каналу» повідомила перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька.

«У випадку Антіна Мухарського, на чотирьох дітей не сплачувалися аліменти, заборгованість накопичилася близько 400 тисяч гривень за весь час. Тому і заарештували його майно», – повідомила Бернацька.

Також вона зазначила, що частина арештованого майна вже продана, а саме автомобіль із зображенням Мухарського та його колишньої дружини, актриси Сніжани Єгорової.

Бернацька впевнена, що набуття чинності прийнятого Верховною Радою закону про посилення відповідальності за несплату аліментів поліпшить ситуацію у цій сфері в Україні.

Нагадаємо, 11 грудня у Києві український письменник та шоумен Антін Мухарський, відомий під псевдонімом Орест Лютий, прийшов голяка під Оболонський суд.