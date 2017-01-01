У місії при НАТО розповіли, коли Україна отримає летальну зброю від Заходу

Більшість членів НАТО озираються на позицію США в питанні надання Україні зброї

Рішення Адміністрації президента США надати летальну оборонну зброю Україні має спонукати інші країни-члени НАТО активніше надавати військово-технічну допомогу Києву для відбиття російської агресії. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко. «Незважаючи на істерію в Росії щодо нещодавнього рішення США



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Більшість членів НАТО озираються на позицію США в питанні надання Україні зброї

Рішення Адміністрації президента США надати летальну оборонну зброю Україні має спонукати інші країни-члени НАТО активніше надавати військово-технічну допомогу Києву для відбиття російської агресії. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко.

«Незважаючи на істерію в Росії щодо нещодавнього рішення США надати певне озброєння Україні, що, на думку Кремля, зруйнує Мінські домовленості, треба нагадати, що мова ведеться про дозволи на експорт в Україну обмежених обсягів певних видів озброєнь та деталей. Рішення про масове постачання зброї, яка допомогла б відкинути російські атаки на Сході, якщо це знову відбудеться, ми все ще очікуємо», - відзначив посол.

На думку Пристайка, це рішення запізнилося.

«Ми давно мали отримати допомогу, включаючи й протитанкові та протиповітряні комплекси. Але кожна держава індивідуально та, відповідно, Альянс, як їхнє об’єднання, з різних причин все ще не можуть наважитись на цей крок», - сказав глава Місії України при НАТО.

Як він наголосив, очевидно, що більшість членів НАТО озираються на позицію найпотужнішого союзника – Сполучені Штати.

«Буде рішення Адміністрації Дональда Трампа – інші уряди не забаряться», - зазначив Пристайко.

Відносно Канади посол повідомив, що робота щодо включення України до переліку країн, якій може надаватися зброя, велася вже давно.

«Ще минулого року були підписані спеціальні домовленості між міністерствами оборони. Відтак, нині шлях для отримання зброї з Канади відкритий», - сказав посол.

Як повідомлялось, Канада включила Україну у контрольний список країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї.

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж летальної оборонної зброї Україні.