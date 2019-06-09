У Молдові призначили виконуючого обов'язки президента



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В.о. президента призначений заступник голови Демократичної партії Павло Філіп

У рішенні КС йдеться, що обставини призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента були встановлені після звернення групи депутатів

Сьогодні вранці Конституційний суд Молдови виніс рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки, повідомляє з посиланням на сайт Point.md.

На цю посаду призначений заступник голови Демократичної партії Павло Філіп.

У рішенні КС йдеться, що обставини призначення тимчасово виконуючого обов’язки президента були встановлені після звернення групи депутатів.

«Обставиною, що виправдує тимчасову посаду президента Республіки Молдова в процедурі розпуску Парламенту, є навмисна відмова президента виконати своє конституційне зобов’язання звернутися до Конституційного суду, щоб визначити обставини, що виправдовують розпуск парламенту 10-го законодавчого органу, з подальшим випуском указу про розпуск парламенту і про призначення дати дострокових парламентських виборів, що, згідно зі статтею 91 Конституції, є тимчасовою неможливістю використовувати свої повноваження в цьому відношенні», — йдеться в рішенні.

Павло Філіп повинен повідомити Конституційний суд про обставини, що виправдовують розпуск парламенту 10-го законодавчого органу, і, в залежності від обставин, видати указ про розпуск парламенту і призначення дострокових парламентських виборів.

Раніше молдавські соціалісти і блок ACUM прийняли декларацію про «захоплення держави» у відповідь на рішення Конституційного суду про незаконність нових призначень.