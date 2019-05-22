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    У Москві 1,5 тисячі пасажирів через збій у метро кілька годин провели під землею

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    У Москві 1,5 тисячі пасажирів через збій у метро кілька годин провели під землею

    Людей почали евакуювати лише через декілька годин після інциденту

    У Москві через збій у метро близько тисячі людей провели під землею понад дві години. Про це повідомляє Meduza.io.

    У московському метро склад зупинився на перегоні приблизно о 18:45 між станціями «Шелепиха» і «Хорошевський» Великої кільцевої лінії метро.

    Під землею застрягли три потяги, в яких перебувала тисяча осіб. Людей почали евакуювати лише через декілька годин після інциденту.

    Пасажири перейшли до справного поїзда, який підігнали до застряглих складів.

    За попередніми даними, причиною події стала втрата напруги у контактній рейці.

    Пасажири провели під землею від двох до трьох годин.

    За даними прес-служби метрополітену, о 20:40 на найближчу станцію виведені пасажири першого з поїздів, а о 21:50 закінчилася евакуація тих, що перебували у третьому поїзді.

    Небезпеки для пасажирів не було і ніхто з них за медичною допомогою не звертався, наголосили у прес-службі метрополітену.

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