У Москві активіст вийшов на пікет із плакатом «Крим – це Україна»



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Фото: Євгенія Романова

До активіста, що тримав у руках плакат, на якому Крим зображений у кольорах українського прапора, підходили співробітники російської поліції

У центрі російської столиці Москви на Манежній площі громадський активіст Костянтин Котов вийшов на одиничний пікет із плакатом «Крим – це Україна».

Фотографії пікету Котова опублікувала у Facebook користувач Євгенія Романова.

До активіста, що тримав у руках плакат, на якому Крим зображений у кольорах українського прапора, підходили співробітники російської поліції.

Чи був активіст затриманий – на даний момент невідомо.

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.