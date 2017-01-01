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    У Москві поліція зірвала конференцію руху «Відкрита Росія»

    «Відкрита Росія» оскаржуватиме незаконне утримання учасників заходу
    У Москві поліція зірвала конференцію столичного і підмосковного відділень руху «Відкрита Росія», заснованого Михайлом Ходорковським. Про це повідомляється на сайті руху. «Через годину після початку зустрічі в будівлю прийшли поліцейські і почали опитувати учасників заходу», – йдеться в повідомленні. За словами
    • Сьогодні, 01:03
    • Розсилка
    Фото: Валя Дехтяренко

    «Відкрита Росія» оскаржуватиме незаконне утримання учасників заходу

    У Москві поліція зірвала конференцію столичного і підмосковного відділень руху «Відкрита Росія», заснованого Михайлом Ходорковським.

    Про це повідомляється на сайті руху.

    «Через годину після початку зустрічі в будівлю прийшли поліцейські і почали опитувати учасників заходу», – йдеться в повідомленні.

    За словами активістів, поліцейські під час опитування сказали, що «їм надійшов дзвінок на 02, що тут нібито щось заборонене». Як виявилося, мова йде про зброю і наркотики.

    Голова руху Олександр Соловйов вже заявив, що «Відкрита Росія» оскаржуватиме незаконне утримання учасників заходу.

    Як відомо, активісти руху неодноразово піддавалися обшукам і арештам. У «Відкритій Росії» це пов’язують з опозиційною діяльністю руху.

    Росія мова наркотики активісти
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