У Москві стався масштабний прорив на тепломагістралі, є постраждалі
- Сьогодні, 02:19
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Велика кількість людей сидять без води і тепла
У столиці Росії Москві стався прорив на тепломагістралі, в результаті чого Східний адміністративний округ міста залишився без гарячої води і тепла.
Очевидці та ЗМІ опублікували відео аварії на ТЕЦ.
«Більше мільйона людей сидять без води і тепла, також без опалення і освітлення залишилися місцеві дитячі сади і школи. Вулиці залиті гарячою водою, рух перекрито», - йдеться в повідомленні «Риа Новости».
Водночас російський «Інтеракс» повідомив про вісім постраждалих в результаті розриву тепломагістралі в Москві.
В основному у постраждалих термічні опіки ніг. Стан одного з постраждалих оцінили як важкий. Ще четверо отримали ушкодження середньої тяжкості.
Інформацію про постраждалих також підтверджує російське федеральне видання «Тасс». За офіційними даними, постраждали шестеро людей.