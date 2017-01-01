У Москві стався масштабний прорив на тепломагістралі, є постраждалі

Велика кількість людей сидять без води і тепла

У столиці Росії Москві стався прорив на тепломагістралі, в результаті чого Східний адміністративний округ міста залишився без гарячої води і тепла. Очевидці та ЗМІ опублікували відео аварії на ТЕЦ. «Більше мільйона людей сидять без води і тепла, також без опалення і освітлення залишилися місцеві дитячі сади і школи. Вулиці залиті гарячою



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Аварія в Москві

Велика кількість людей сидять без води і тепла

У столиці Росії Москві стався прорив на тепломагістралі, в результаті чого Східний адміністративний округ міста залишився без гарячої води і тепла.

Очевидці та ЗМІ опублікували відео аварії на ТЕЦ.

«Більше мільйона людей сидять без води і тепла, також без опалення і освітлення залишилися місцеві дитячі сади і школи. Вулиці залиті гарячою водою, рух перекрито», - йдеться в повідомленні «Риа Новости».

Водночас російський «Інтеракс» повідомив про вісім постраждалих в результаті розриву тепломагістралі в Москві.

В основному у постраждалих термічні опіки ніг. Стан одного з постраждалих оцінили як важкий. Ще четверо отримали ушкодження середньої тяжкості.

Інформацію про постраждалих також підтверджує російське федеральне видання «Тасс». За офіційними даними, постраждали шестеро людей.