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    У Москві стався масштабний прорив на тепломагістралі, є постраждалі

    Велика кількість людей сидять без води і тепла
    У столиці Росії Москві стався прорив на тепломагістралі, в результаті чого Східний адміністративний округ міста залишився без гарячої води і тепла. Очевидці та ЗМІ опублікували відео аварії на ТЕЦ. «Більше мільйона людей сидять без води і тепла, також без опалення і освітлення залишилися місцеві дитячі сади і школи. Вулиці залиті гарячою
    • Сьогодні, 02:19
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    Аварія в Москві
    Аварія в Москві

    Велика кількість людей сидять без води і тепла

    У столиці Росії Москві стався прорив на тепломагістралі, в результаті чого Східний адміністративний округ міста залишився без гарячої води і тепла.

    Очевидці та ЗМІ опублікували відео аварії на ТЕЦ.

    «Більше мільйона людей сидять без води і тепла, також без опалення і освітлення залишилися місцеві дитячі сади і школи. Вулиці залиті гарячою водою, рух перекрито», - йдеться в повідомленні «Риа Новости».

    Водночас російський «Інтеракс» повідомив про вісім постраждалих в результаті розриву тепломагістралі в Москві.

    В основному у постраждалих термічні опіки ніг. Стан одного з постраждалих оцінили як важкий. Ще четверо отримали ушкодження середньої тяжкості.

    Інформацію про постраждалих також підтверджує російське федеральне видання «Тасс». За офіційними даними, постраждали шестеро людей.

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