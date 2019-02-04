У Москві впав козирок над входом в інститут, який причетний до будівництва Кримського мосту



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Інцидент стався в ніч на 1 лютого Скріншот телеканалу «Москва 24»

Значного розміру конструкція під вагою снігу обвалилася на вхідні сходи

У Москві впав козирок над входом в будівлю інституту «Гідропроект», які раніше займався проектуванням гідравлічного навантаження для Кримського мосту.

Інцидент стався в ніч на 1 лютого. Значного розміру конструкція під вагою снігу обвалилася на вхідні сходи.

В результаті обвалу ніхто не постраждав.

В інституті повідомили, що напередодні обвалення навіс збиралися очистити від снігу. Але коли з'ясувалося, що конструкція нестійка, її вирішили обгородити з метою безпеки, а очистити так і не встигли.

Фото: pravda.ru

Всеросійський проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут «Гідропроект» ім.Жука - провідна російська організація, що проектує гідроенергетичні і водогосподарські споруди.

Джерело: Буквы