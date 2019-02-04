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    У Москві впав козирок над входом в інститут, який причетний до будівництва Кримського мосту

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    <p>Інцидент стався в ніч на 1 лютого</p> - У Москві впав козирок над входом в інститут, який причетний до будівництва Кримського мосту

    Інцидент стався в ніч на 1 лютого

    Скріншот телеканалу «Москва 24»

    Значного розміру конструкція під вагою снігу обвалилася на вхідні сходи

    У Москві впав козирок над входом в будівлю інституту «Гідропроект», які раніше займався проектуванням гідравлічного навантаження для Кримського мосту.

    Інцидент стався в ніч на 1 лютого. Значного розміру конструкція під вагою снігу обвалилася на вхідні сходи.

    В результаті обвалу ніхто не постраждав.

    В інституті повідомили, що напередодні обвалення навіс збиралися очистити від снігу. Але коли з'ясувалося, що конструкція нестійка, її вирішили обгородити з метою безпеки, а очистити так і не встигли.

    Фото: pravda.ruФото: pravda.ru

    Всеросійський проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут «Гідропроект» ім.Жука - провідна російська організація, що проектує гідроенергетичні і водогосподарські споруди.

    Джерело: Буквы

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