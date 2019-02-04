У Москві впав козирок над входом в інститут, який причетний до будівництва Кримського мосту
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Інцидент стався в ніч на 1 лютого
Значного розміру конструкція під вагою снігу обвалилася на вхідні сходи
У Москві впав козирок над входом в будівлю інституту «Гідропроект», які раніше займався проектуванням гідравлічного навантаження для Кримського мосту.
Інцидент стався в ніч на 1 лютого. Значного розміру конструкція під вагою снігу обвалилася на вхідні сходи.
В результаті обвалу ніхто не постраждав.
В інституті повідомили, що напередодні обвалення навіс збиралися очистити від снігу. Але коли з'ясувалося, що конструкція нестійка, її вирішили обгородити з метою безпеки, а очистити так і не встигли.
Фото: pravda.ru
Всеросійський проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут «Гідропроект» ім.Жука - провідна російська організація, що проектує гідроенергетичні і водогосподарські споруди.
Джерело: Буквы