У Москві затримали двірників-«терористів» ІДІЛ

Затримані належать до так званого «сплячого» осередку ІДІЛ, - розповіли російські правоохоронці

Чотирьох мігрантів, двоє з яких працювали двірниками, затримали в московському районі Ліанозово через підозру у причетності до екстремістської діяльності. Про це повідомив «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело. Затримання проводилося у квартирі, яку винаймали мігранти. Під час обшуку в них виявили та вилучили компоненти



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Фото: ТАСС Двірники в Росії

Затримані належать до так званого «сплячого» осередку ІДІЛ, - розповіли російські правоохоронці

Чотирьох мігрантів, двоє з яких працювали двірниками, затримали в московському районі Ліанозово через підозру у причетності до екстремістської діяльності.

Про це повідомив «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

Затримання проводилося у квартирі, яку винаймали мігранти. Під час обшуку в них виявили та вилучили компоненти вибухового пристрою, оргтехніку і літературу.

За словами співрозмовника агентства, двоє затриманих були оформлені двірниками в місцевій філії державної бюджетної установи «Житловик». Зараз правоохоронні органи встановлюють їх причетність до злочинів і екстремістських угруповань.

Джерела в поліції розповіли, що в Ліанозові затримано чотирьох учасників терористичного угруповання «Ісламська держава». У них вилучили вісім мобільних телефонів, схожі на саморобні вибухові пристрої предмети і екстремістську літературу.

«Затримані належать до так званого «сплячого» осередку ІДІЛ. Це резерв, який будь-якої миті може реалізувати завдання своїх кураторів за певним сигналом», – розповів співрозмовник видання.

Він додав, що підозрювані підтримували зв'язок з іншими осередками ІДІЛ за допомогою одного з популярних месенджерів.