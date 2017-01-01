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    У Москві затримали двірників-«терористів» ІДІЛ

    Затримані належать до так званого «сплячого» осередку ІДІЛ, - розповіли російські правоохоронці
    Чотирьох мігрантів, двоє з яких працювали двірниками, затримали в московському районі Ліанозово через підозру у причетності до екстремістської діяльності. Про це повідомив «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело. Затримання проводилося у квартирі, яку винаймали мігранти. Під час обшуку в них виявили та вилучили компоненти
    • Вчора, 15:20
    • Розсилка
    <p><span>Фото: ТАСС</span></p> <p><span>Двірники в Росії&nbsp;</span></p>

    Фото: ТАСС

    Двірники в Росії 

    Затримані належать до так званого «сплячого» осередку ІДІЛ, - розповіли російські правоохоронці

    Чотирьох мігрантів, двоє з яких працювали двірниками, затримали в московському районі Ліанозово через підозру у причетності до екстремістської діяльності.

    Про це повідомив «Інтерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

    Затримання проводилося у квартирі, яку винаймали мігранти. Під час обшуку в них виявили та вилучили компоненти вибухового пристрою, оргтехніку і літературу.

    За словами співрозмовника агентства, двоє затриманих були оформлені двірниками в місцевій філії державної бюджетної установи «Житловик». Зараз правоохоронні органи встановлюють їх причетність до злочинів і екстремістських угруповань.

    Джерела в поліції розповіли, що в Ліанозові затримано чотирьох учасників терористичного угруповання «Ісламська держава». У них вилучили вісім мобільних телефонів, схожі на саморобні вибухові пристрої предмети і екстремістську літературу.

    «Затримані належать до так званого «сплячого» осередку ІДІЛ. Це резерв, який будь-якої миті може реалізувати завдання своїх кураторів за певним сигналом», – розповів співрозмовник видання.

    Він додав, що підозрювані підтримували зв'язок з іншими осередками ІДІЛ за допомогою одного з популярних месенджерів.

     

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