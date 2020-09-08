У МВС розповіли, якою зброєю сьогодні дозволено володіти українцям



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Сьогодні кожен громадянин України має право придбати вогнепальну зброю для захисту свого будинку

В Україні сьогодні на руках легально перебуває близько мільйона одиниць зброї

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що сьогодні кожен громадянин України має право придбати вогнепальну зброю для захисту свого будинку.

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, в кінці 2019 року було прийнято закон, який забороняє виділення нагородної зброї всім, крім діючих співробітників поліції та військових.

«Тепер це тільки нагорода для тих, хто заслужив її, хто носить погони. З 1 січня не нагороджується ніхто крім тих, хто в погонах», - запевнив Геращенко.

Він уточнив, що зброя, яка стріляє одиночними пострілами, дозволена законодавством.

«Якщо ви зараз заїдете в будь-який магазин зброї - побачите гвинтівки, в тому числі калібру 12,7, які стріляють одиночними патронами, якими можна пробити БТР. Юридично вони мають статус мисливської зброї або спортивного. Тому, якщо ви дуже хочете мати зброю і вам є 21 рік, то можете поїхати купити собі гладкоствольну рушницю - вона коштує лише кілька тисяч гривень. Якщо хочете більш серйозну і вам є 25 - можете купити нарізний карабін, який може стріляти на сотні метрів», - розповів він.

За оцінками МВС, в Україні сьогодні на руках легально перебуває близько мільйона одиниць зброї.

«У нас забороняється тільки короткоствол, крім нагородної або у тих, хто носить її по роду занять, і автоматична. Кожен, хто хоче, може купити зброю і захищати свій будинок», - додав Геращенко.