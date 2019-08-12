У НАБУ відчиталися: за рік до суду направлено справи щодо 38 суддів



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Справи щодо корупційних дій 38 суддів направлено до суду

НАБУ також повідомило підозри шести суддям

Станом на 30 червня 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро направили до суду справи щодо 38 суддів і повідомили про підозру ще шістьом служителям Феміди.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ Facebook.

Як повідомляється, в серпні 2018 року НАБУ і САП направили до суду 4 справи щодо суддів. Три з них - за фактом отримання хабара. Мова йде про суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, Господарського суду Харківської області, Броварського міськрайонного суду Київської області, Бабушкінського районного суду Дніпропетровська.

За рік ні по одному з цих справ не винесено рішення.

Як зазначили у відомстві, причинами такої ситуації є відпустки, хворобу, зайнятість колегії суддів; неявка сторін справи; розгляд великої кількості клопотань.