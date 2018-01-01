У Нацбанку розповіли, чому швидко зросли ціни

Зростання цін на продовольчі товари у 2017 році прискорилося до 23,5% в порівнянні з попереднім роком

Прискорилося зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (перш за все молочні та м'ясні продукти) як наслідок подорожчання сировини, а також у відповідь на значні обсяги експорту окремих продуктів харчування (в тому числі масла вершкового). Про це йдеться на сайті НБУ. Темпи зростання цін на непродовольчі товари були нижчі, ніж



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Зростання цін на продовольчі товари у 2017 році прискорилося до 23,5% в порівнянні з попереднім роком

Прискорилося зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки (перш за все молочні та м'ясні продукти) як наслідок подорожчання сировини, а також у відповідь на значні обсяги експорту окремих продуктів харчування (в тому числі масла вершкового). Про це йдеться на сайті НБУ.

Темпи зростання цін на непродовольчі товари були нижчі, ніж минулого року (3,3% в порівнянні з 4,8%).

Зростання цін на сирі продовольчі товари у 2017 році прискорилося до 23,5% в порівнянні з попереднім роком і забезпечило основний внесок в споживчу інфляцію.

Високими темпами зросли ціни на м'ясо і молоко, відновилося зростання цін на яйця.

У 2017 році стрімко зросли ціни на овочі та фрукти після їх падіння у 2016 році. Продовжувалося падіння цін на цукор.

Зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, сповільнилося до 16,1%.

Темпи зростання цін на паливо у 2017 році були такими ж високими (20,0%), як і в попередньому році, в результаті підвищення цін на нафту і ослаблення гривні до євро (акцизи на паливо встановлено в євро).

«НБУ припинив пом'якшення монетарної політики, а в жовтні перейшов до більш жорстких заходів. Саме для поступового зниження інфляції до цільових орієнтирів правління НБУ двічі підвищило ключову облікову ставку у IV кварталі - всього на 2 пункти до 14,5%», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Національний банк і надалі спрямовуватиме свою політику на уповільнення темпів зростання цін і досягнення цілей по інфляції.

Як повідомлялося, 14 грудня Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%. Таке рішення було прийняте у зв’язку з посиленням інфляційних ризиків і для зниження інфляції до цільового рівня в середньостроковій перспективі.

У листопаді 2017 року вона становила 13,6% річних.