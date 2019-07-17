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    У НАТО помилково розсекретили місця дислокації ядерної зброї

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    У НАТО помилково розсекретили місця дислокації ядерної зброї

    Доповідь з секретною інформацією видалили з інтернету, проте пізніше вона спливла у пресі

    Місця розміщення ядерної зброї США опинилися випадково розкритими в доповіді комітету Парламентської асамблеї НАТО. Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє Washington Post.

    Доповідь канадського члена Комітету з оборони і безпеки Парламентської асамблеї НАТО під назвою «Нова ера ядерного стримування? Модернізація, контроль над озброєннями й ядерні сили союзників» була опублікована у квітні, але потім видалена. У цій доповіді згадується розташування близько 150 одиниць ядерної зброї США, що зберігається в Європі, повідомляє газета.

    Копію доповіді опублікувала бельгійська газета De Morgen у вівторок. У ній наголошується, що «бомби зберігаються на шести американських і європейських базах - Kleine Brogel у Бельгії, Büchel в Німеччині, Aviano і Ghedi-Torre в Італії, Volkel в Нідерландах та Інджірлік у Туреччині».

    У документі інформація дається без будь-яких посилань. Газета відзначає, що минулого тижня була опублікована фінальна версія доповіді, в якій вже немає даних про місця зберігання зброї.

    Автор доповіді Джозеф Дей заявив, що вся інформація у документі - матеріал з відкритих джерел.

    Джерело з НАТО, яке побажало залишитися анонімним, заявило, що це не офіційний документ НАТО.

    «Ми не коментуємо деталі ядерного потенціалу НАТО», - зазначив він. Багато ЗМІ проте сприйняли доповідь як підтвердження факту, який був давно відомий багатьом.

     

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