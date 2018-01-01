У НАТО вперше затвердили офіційний гімн

Офіційний гімн НАТО не має слів і розрахований на виконання двадцятьма музичними інструментами

У НАТО 3 січня вперше в історії на офіційному рівні затвердили гімн Альянсу. Про це йдеться на сайті НАТО. Гімн написав до сорокового ювілею НАТО у 1989 році капітан та диригент Люксембурзького військового оркестру Андре Рейхлінг. З того часу композиція звучала на багатьох заходах Альянсу, включаючи нещодавні заходи та зустрічі голів держав та



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Ноти гімну Альянсу

Офіційний гімн НАТО не має слів і розрахований на виконання двадцятьма музичними інструментами

У НАТО 3 січня вперше в історії на офіційному рівні затвердили гімн Альянсу.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Гімн написав до сорокового ювілею НАТО у 1989 році капітан та диригент Люксембурзького військового оркестру Андре Рейхлінг. З того часу композиція звучала на багатьох заходах Альянсу, включаючи нещодавні заходи та зустрічі голів держав та делегацій країн-членів.

Перші пропозиції щодо гімну НАТО почали з’являтися наприкінці 1950-х років під час підготовки до десятої річниці. У 1959 році вперше виконали на той час ще єдиний варіант «пісні НАТО» — вона прозвучала у виконанні оркестру та хору.

У 1960 році маршал авіації Великої Британії Сен Едвард Чилтон запроновував гімн НАТО, який тоді поєднував у собі 15 національних гімнів країн-членів.

Однак композиція Рейхлінга 1989 року виявилася найуспішнішою і стала де-факто гімном Альянсу, який існує вже 30 років.

Відтепер вже офіційний гімн НАТО не має слів і розрахований на виконання двадцятьма музичними інструментами: флейтами, флейтою-пікколо, гобоєм, кларнетами, саксофонами, трубами, рогами, тромбонами, тубою та барабаном.