У найближчі дні в Україні очікується весняна погода

Загалом в країні в середу без істотних опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом

Нйближчої доби на територію країни переміститься чергова порція теплого повітря з південного заходу Європи, а спокійну і переважно без опадів погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляє у вівторок Укргідрометцентр. Загалом в країні в середу без істотних опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим



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Загалом в країні в середу без істотних опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом

Нйближчої доби на територію країни переміститься чергова порція теплого повітря з південного заходу Європи, а спокійну і переважно без опадів погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляє у вівторок Укргідрометцентр.

Загалом в країні в середу без істотних опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4 ° тепла до 1 ° морозу, вдень 3-8 ° тепла, на півдні вночі 2-7 °, вдень 8-12 ° тепла.

У Києві - без істотних опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 ° тепла, вдень 5-7 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 27 грудня найвища температура вдень була 8,0 ° у 2011 р., найнижча вночі -21,3 ° у 1996р.

На 28 грудня синоптики прогнозують в Україні без опадів, лише в Карпатах і на Закарпатті невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер південний, південно-східний, 7-12 м / с, на заході місцями пориви 15-20 м/с

Температура вночі від 3 ° тепла до 2 ° морозу, вдень 3-8 ° тепла, на півдні 7-12 °.

У Києві - без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0 °, вдень 5-7 ° тепла.