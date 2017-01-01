У НАЗК запустили «гарячу лінію» для повідомлень про корупцію
- Сьогодні, 13:25
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Телефонна лінія працюватиме у цілодобовому режимі
Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило спеціальну телефонну лінію для повідомлень про корупцію, передає прес-служба відомства.
«Відтепер створена у Національному агентстві спеціальна телефонна лінія для повідомлень про корупцію +38(044)200-06-91», - повідомили у НАЗК.
Зазначається, що телефонна лінія працюватиме у цілодобовому режимі:
- з 9-ї год до 18 год. з понеділка по п’ятницю включно повідомлення про корупцію приймаються безпосередньо працівниками Національного агентства;
- з 18 год. до 9 год. з понеділка по п’ятницю та в неробочі дні (святкові та вихідні) повідомлення приймаються в автоматичному режимі через автовідповідач.
«Для здійснення повідомлення через автовідповідач необхідно вказати такі відомості: своє прізвище, ім’я, по батькові та адресу, на яку особа, що повідомляє, бажає отримати відповідь; прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи особи, яка вчинила корупційне правопорушення; обставини вчинення правопорушення», - додали в НАЗК.