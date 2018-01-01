У Німеччині відкриють нову штаб-квартиру НАТО

Офіційне рішення про країну розміщення нової штаб-квартири НАТО мають ухвалити наступного тижня на зустрічі міністрів

У Німеччині відкриють офіс НАТО, який буде відповідати за військову логістику альянсу. Також у Німеччині в 2018 році може з'явитися нова штаб-квартира НАТО, яка буде відповідати за військову логістику альянсу, передає Deutshe Welle. Повідомляється, що всього найближчим часом повинні з'явитися дві нові штаб-квартири НАТО. Німецька буде, зокрема,



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Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Офіційне рішення про країну розміщення нової штаб-квартири НАТО мають ухвалити наступного тижня на зустрічі міністрів

У Німеччині відкриють офіс НАТО, який буде відповідати за військову логістику альянсу. Також у Німеччині в 2018 році може з'явитися нова штаб-квартира НАТО, яка буде відповідати за військову логістику альянсу, передає Deutshe Welle.

Повідомляється, що всього найближчим часом повинні з'явитися дві нові штаб-квартири НАТО. Німецька буде, зокрема, відповідати за логістику військ, військової техніки і обладнання.

За даними ЗМІ, з такою ініціативою звернулася міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, а країни-учасниці вже дали попередню згоду. Офіційне рішення про країну розміщення нової штаб-квартири НАТО мають прийняти наступного тижня на зустрічі міністрів оборони.

Також повідомляється, що новий центр планування та управління може з'явитися на заході країни у регіоні Кельна і Бонна, де знаходяться командні органи німецької армії.

Друга штаб-квартира НАТО, яка буде контролювати та координувати переміщення повітряних і морських шляхах між Північною Америкою і Європою через Атлантику, з'явиться в США.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року у НАТО заявили про зростання ризику виникнення нової холодної війни. У звіті альянсу було зазначено, що легкий доступ до технологій і глобальний характер кіберпростору полегшить розширення терористичних мереж.