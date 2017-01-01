У німецькому Потсдамі евакуювали різдвяний ринок через загрозу вибуху

До однієї з прилеглих до різдвяного ярмарку аптек доставили підозрілий пакунок

У німецькому місті Потсдам у п'ятницю вдень евакуювали відвідувачів та продавців різдвяного ринку через загрозу вибуху. Про це повідомляє поліція міста. «У даний час ми знаходимося в центрі Потсдама через повідомлення про підозрілий предмет. Місце вже обгороджене. Ми викликали спецпідрозділ. У зоні операції опинився також



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Ярмарок в Потсдамі

До однієї з прилеглих до різдвяного ярмарку аптек доставили підозрілий пакунок

У німецькому місті Потсдам у п'ятницю вдень евакуювали відвідувачів та продавців різдвяного ринку через загрозу вибуху.

Про це повідомляє поліція міста.

«У даний час ми знаходимося в центрі Потсдама через повідомлення про підозрілий предмет. Місце вже обгороджене. Ми викликали спецпідрозділ. У зоні операції опинився також Різдвяний ринок», - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють про велику поліцейську операцію. Усі в межах огородженого периметра були евакуйовані. Сапери обстежують підозрілий предмет – пакет розміром 40х50 см. Він був доставлений в аптеку, де його розкрив співробітник і виявив там «підозрілі дроти і техніку».

Як повідомлялося, в грудні минулого року в результаті терористичної атаки на берлінському різдвяному ринку загинули 12 осіб.