У параді до Дня Незалежності взяла участь бойова авіація



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіація взяла участь у параді вперше з 2009 року

У параді з нагоди 27-ї річниці Дня Незалежності України у Києві вперше за дев'ять років взяла участь військова авіація. Ще однією новинкою параду стала хода військовиків з 18 країн - партнерів України.

Над Хрещатиком пролетіли понад 20 винищувачів, транспортних літаків і вертольотів. Зокрема, на параді було представлено штурмовики Су-25, які призначені для надання авіаційної підтримки підрозділам сухопутних військ у районі бойових дій, нанесення по об'єктах противника ударів у тактичну та оперативну глибину. У небі над Києвом також пролетіли бомбардувальники Су-24 - літаки, які на висоті до 12 тис. м зі швидкістю до 2 тис. км/год, з бойовим навантаженням до 7 т, здатні долати відстані до 3 тис. км.

На параді також було представлено винищувачі Су-27, які призначені для ведення повітряного бою у всьому діапазоні висот. А льотчик-випробувач ДП «Антонов», герой України Сергій Трошин зробив проліт на магістральному транспортному турбореактивном літаку Ан-178. Цей літак призначений для перевезення особового складу та вантажів за будь-яких кліматичних умовах на регіональних і короткомагістральних маршрутах на відстані до 5,5 тис км.

Поява авіації на військовому параді залишалася найбільшою інтригою. Минулої п'ятниці, 17 серпня, на закритому засіданні Кабмін затвердив план заходів з підготовки до святкування Дня Незалежності, дозволивши, зокрема, проліт авіації на параді.