У Парижі через негоду закрили Ейфелеву вежу

Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому

У Парижі через снігопад зачинена для відвідування Ейфелева вежа, повідомляє агентство АР. У керівній компанії заявили, що туристична пам'ятка буде закрита в п'ятницю і суботу, щоб «гарантувати безпеку відвідувачів». [READ_MORE] Співробітники займуться розчищенням снігу на майданчиках вежі. Для боротьби зі снігом на історичному



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Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому

У Парижі через снігопад зачинена для відвідування Ейфелева вежа, повідомляє агентство АР.

У керівній компанії заявили, що туристична пам'ятка буде закрита в п'ятницю і суботу, щоб «гарантувати безпеку відвідувачів».

Співробітники займуться розчищенням снігу на майданчиках вежі. Для боротьби зі снігом на історичному об'єкті не можна використовувати сіль, оскільки вона призводить до корозії металевих конструкцій і може пошкодити ліфти.

Раніше повідомлялося, що через аномальні снігопади протягом останнього тижня з масштабними пробками мали справу автомобілісти Франції.

Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому.

Тим часом метеорологи очікують нову хвилю опадів пізніше в п'ятницю, що погіршить ситуацію на чверті території країни.