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    У Парижі через негоду закрили Ейфелеву вежу

    Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому
    У Парижі через снігопад зачинена для відвідування Ейфелева вежа, повідомляє агентство АР. У керівній компанії заявили, що туристична пам'ятка буде закрита в п'ятницю і суботу, щоб «гарантувати безпеку відвідувачів». [READ_MORE] Співробітники займуться розчищенням снігу на майданчиках вежі. Для боротьби зі снігом на історичному
    • Сьогодні, 13:13
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    Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому

    У Парижі через снігопад зачинена для відвідування Ейфелева вежа, повідомляє агентство АР.

    У керівній компанії заявили, що туристична пам'ятка буде закрита в п'ятницю і суботу, щоб «гарантувати безпеку відвідувачів».

    Співробітники займуться розчищенням снігу на майданчиках вежі. Для боротьби зі снігом на історичному об'єкті не можна використовувати сіль, оскільки вона призводить до корозії металевих конструкцій і може пошкодити ліфти.

    Раніше повідомлялося, що через аномальні снігопади протягом останнього тижня з масштабними пробками мали справу автомобілісти Франції.

    Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому.

    Тим часом метеорологи очікують нову хвилю опадів пізніше в п'ятницю, що погіршить ситуацію на чверті території країни.

     

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