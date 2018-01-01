У Парижі через негоду закрили Ейфелеву вежу
- Сьогодні, 13:13
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Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому
У Парижі через снігопад зачинена для відвідування Ейфелева вежа, повідомляє агентство АР.
У керівній компанії заявили, що туристична пам'ятка буде закрита в п'ятницю і суботу, щоб «гарантувати безпеку відвідувачів».
Співробітники займуться розчищенням снігу на майданчиках вежі. Для боротьби зі снігом на історичному об'єкті не можна використовувати сіль, оскільки вона призводить до корозії металевих конструкцій і може пошкодити ліфти.
Раніше повідомлялося, що через аномальні снігопади протягом останнього тижня з масштабними пробками мали справу автомобілісти Франції.
Влада Парижа закликає місцевих жителів не виходити з дому.
Тим часом метеорологи очікують нову хвилю опадів пізніше в п'ятницю, що погіршить ситуацію на чверті території країни.