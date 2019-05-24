У Парижі «експерти з Росії» підмінили і вкрали діамант вартістю 45 млн євро



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Під час розмови і процедури оцінювання чоловікам вдалося непомітно підмінити камінь на підробку

Двоє чоловіків, що представились російськими експертами з оцінювання коштовностей, обманули екс-кандидатку в президенти Гвінеї Марію-Мадлен Діубате та вкрали у неї діамант вартістю 45 мільйонів євро.

Про це повідомляє Parisien.

Жінка зустрілася з «оцінювачами» в готелі у Парижі, вона хотіла, аби вони підтвердили вартість діаманта.

Проте під час розмови і процедури оцінювання чоловікам вдалося непомітно підмінити камінь на підробку.

Це сталося у понеділок, 20 травня, а підміну жінка помітила лише у середу. Вона звернулася до поліції, яка зараз намагається встановити особи крадіїв.