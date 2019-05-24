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    У Парижі «експерти з Росії» підмінили і вкрали діамант вартістю 45 млн євро

    • Розсилка
    У Парижі «експерти з Росії» підмінили і вкрали діамант вартістю 45 млн євро

    Під час розмови і процедури оцінювання чоловікам вдалося непомітно підмінити камінь на підробку

    Двоє чоловіків, що представились російськими експертами з оцінювання коштовностей, обманули екс-кандидатку в президенти Гвінеї Марію-Мадлен Діубате та вкрали у неї діамант вартістю 45 мільйонів євро.

    Про це повідомляє Parisien.

    Жінка зустрілася з «оцінювачами» в готелі у Парижі, вона хотіла, аби вони підтвердили вартість діаманта.

    Проте під час розмови і процедури оцінювання чоловікам вдалося непомітно підмінити камінь на підробку.

    Це сталося у понеділок, 20 травня, а підміну жінка помітила лише у середу. Вона звернулася до поліції, яка зараз намагається встановити особи крадіїв.

    жінка
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