У парламент внесли законопроект про право нардепів звільнити директора НАБУ

Зараз єдина підстава для звільнення директора НАБУ - негативні результати аудиту бюро, але аудиторів НАБУ поки не призначено

Голови фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак внесли у Верховну Раду законопроект, згідно з яким парламент наділяють правом звільняти директора НАБУ. Проект закону №7362 від 6 грудня оприлюднено на сайті парламенту. У законопроекті також йдеться про право парламенту звільняти



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Глава НАБУ Артем Ситник

Зараз єдина підстава для звільнення директора НАБУ - негативні результати аудиту бюро, але аудиторів НАБУ поки не призначено

Голови фракцій «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» Артур Герасимов і Максим Бурбак внесли у Верховну Раду законопроект, згідно з яким парламент наділяють правом звільняти директора НАБУ.

Проект закону №7362 від 6 грудня оприлюднено на сайті парламенту.

У законопроекті також йдеться про право парламенту звільняти голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і його заступників, а також директора Державного бюро розслідувань.

«Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про Регламент Верховної Ради України», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро України» та передбачити право Верховної Ради розглядати питання щодо висловлення недовіри керівництву вищезазначених органів», - йдеться у пояснювальній записці.

Зараз єдина підстава для звільнення директора НАБУ - негативні результати аудиту бюро. Однак аудиторів НАБУ поки не призначено.

Законопроектом запропоновано, щоб Рада мала право звільнити директора НАБУ без проведення аудиту. Ініціаторами такого голосування, за проектом, можуть бути президент, Кабінет міністрів або 150 народних депутатів.

«Питання про висловлення недовіри особі, зазначеної в частині першій цієї статті (керівники НАБУ, САП, ДБР, члени НАЗК, — ред.), може бути внесене на розгляд Верховної Ради Президентом України, Кабінетом міністрів та за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Прийняття постанови про висловлення недовіри Верховною Радою особі, зазначеній в частині першій цієї статті, здійснюється відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради і має наслідком його відставку з посади», - йдеться у законопроекті.