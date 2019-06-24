У Перемишлі українці провели ходу на честь вояків УНР (фото)



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Традиційна релігійна хода українців у пам’ять про вояків УНР Фото: Укрінформ

«Було досить багато поліції, яка гарантувала безпеку учасникам процесії», - зауважив голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима

У Перемишлі у Польщі без інцидентів пройшла традиційна релігійна хода українців у пам’ять про вояків УНР, похованих у Пікуличах на околиці міста, у якій взяли участь понад тисячу осіб - делегації зі Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Про це повідомив голова Об’єднання українців у Польщі (ОУП) Петро Тима.

«Було досить багато поліції, яка гарантувала безпеку учасникам процесії. Щоправда, були якісь молодики, які намагалися щось викрикувати, коли побачили людину в червоно-чорній вишиванці. Але поліція запобігла виникненню конфлікту», - розповів Тима, якого цитує Укрінформ.

Напередодні, за його словами, у Перемишлі пройшов перформанс під назвою «Іншого не буде». На площі у центрі міста був поставлений стіл і два крісла. В одному з них сидів голова ОУП, а в друге міг сісти будь-хто, аби поговорити про українсько-польські відносини.

Голова ОУП нагадав, що мер міста Войцєх Бакун хотів заборонити цей перформанс, однак після подачі активістами апеляції до самоврядного апеляційного колегіуму рішення мера було скасовано. Прихильники польських націоналістичних організацій намагалися зірвати захід, але поліція змогла гарантувати безпеку його організаторам та учасникам.

Як відомо, на військовому кладовищі в Пікуличах під Перемишлем є могили українських січових стрільців, вояків Української галицької армії, які в 1918-1920 роках на чолі з Симоном Петлюрою боролися поряд із Юзефом Пілсудським проти більшовиків. На цвинтарі також знаходяться дві братські могили вояків УПА, які в 1946 і 1947 роках загинули в селах Бірча і Лішня.

До цього цвинтаря щороку у червні відбувається традиційна релігійна хода українців.

У червні 2016 року агресивно налаштовані націоналісти, футбольні хулігани та представники організації «Всепольська молодь» напали на учасників ходи. Зокрема, зловмисники порвали вишиванку на 60-річному чоловікові, кинули на землю одну з церковних хоругов. Відтоді захід відбувається під посиленою охороною поліції.