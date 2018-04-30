У Петербурзі танк переїхав відвідувачів фестивалю

Внаслідок інциденту постраждали три людини

У російському Санкт-Петербурзі на фестивалі «Бойова сталь» кілька людей потрапили під танк. Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ по Санкт-Петербургу. «Вдень 29 квітня 2018 року в одному з парків, розташованих у Приморському районі Санкт-Петербурга, під час катання на моделі танка "Т-60" сталося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок інциденту постраждали три людини

У російському Санкт-Петербурзі на фестивалі «Бойова сталь» кілька людей потрапили під танк. Про це повідомили в прес-службі Слідчого комітету РФ по Санкт-Петербургу.



«Вдень 29 квітня 2018 року в одному з парків, розташованих у Приморському районі Санкт-Петербурга, під час катання на моделі танка "Т-60" сталося падіння із зазначеного транспортного засобу чоловіка 1985 року народження і двох неповнолітніх 2003 та 2008 року народження, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим було надано необхідну медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що зараз проводиться комплекс заходів, спрямованих на з'ясування всіх обставин події.