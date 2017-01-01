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    У підпільному цеху в Рівному вилучено більше тонни бурштину

    Загальна вартість 1017 кг обробленого і необробленого бурштину становить близько 10 млн грн
    Прес-служба прокуратури Рівненської області повідомила про те, що в результаті спільних заходів працівниками Рівненської місцевої прокуратури та Головного управління Національної поліції у Рівненській області, 5 грудня була припинена діяльність підпільного цеху по обробці бурштину і вилучена партія бурштину, вагою понад 1 тис. кг. Про це йдеться в
    • Сьогодні, 07:01
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    Загальна вартість 1017 кг обробленого і необробленого бурштину становить близько 10 млн грн

    Прес-служба прокуратури Рівненської області повідомила про те, що в результаті спільних заходів працівниками Рівненської місцевої прокуратури та Головного управління Національної поліції у Рівненській області, 5 грудня була припинена діяльність підпільного цеху по обробці бурштину і вилучена партія бурштину, вагою понад 1 тис. кг.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

    «За результатами проведення слідчих дій ліквідована діяльність підпільного цеху по обробці «сонячного» каміння, а також вилучено, у тому числі в житлових приміщеннях, 1017 кг обробленого і необробленого бурштину загальною вартістю близько 10 млн грн, спеціальне обладнання для його незаконного видобутку (мотопомпи, шланги) і ручної обробки», – уточнюють у прес-службі.

    Слідчі здійснюють досудове розслідування за ст. 240, 294, 342, 345 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масові заворушення, опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).

    В даний час підготовлено клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. Тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення та притягнення до передбаченої законом відповідальності фігурантів незаконних операцій з бурштином.

    Нагадаємо, у середині листопада волинські митники на пункті пропуску «Ягодин» затримали чоловіка, який намагався вивезти з України 12 кг каміння бурштину.

    Національна поліція України прокуратура бурштин розслідування Рівне
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