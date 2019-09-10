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    У Північній Кореї заявили про готовність відновити ядерні переговори з США

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    У Північній Кореї заявили про готовність відновити ядерні переговори з США

    Переговори можуть відновити в кінці вересня

    У Північній Кореї заявили, що готові відновити ядерні переговори з США в кінці вересня.

    Про це повідомляє Reuters.

    У той же час відзначається, що переговори буде неможливо відновити, якщо Вашингтон не зробить новий підхід.

    Північнокорейський лідер Кім Чен Ун погодився 30 червня на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом відновити переговори на робочому рівні, які загальмувалися після провального лютневого саміту в Ханої, але це все ще не сталося, незважаючи на неодноразові звернення Вашингтона.

    В заяві офіційного північнокорейського інформаційного агентства KCNA віце-міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей сказав, що Пхеньян готовий провести всебічні переговори із Сполученими Штатами в кінці вересня в той час та у місці, узгодженому між обома сторонами.

    Трампа запитали про реченні, коли він розмовляв з журналістами у Білому домі, і сказав, що переговори завжди були хорошою ідеєю.

    США Вашингтон
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