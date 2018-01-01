У Покровську на шахті стався спалах метану, постраждали вісім гірників
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На шахті стався спалах метану
У шахті на час аварії перебували 406 осіб
У понеділок, 22 січня, унаслідок спалаху метану на приватному підприємстві «Шахтоуправління «Покровське» (Донецька область) дістали опіки різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані вісім гірників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський.
«Подія сталася о 16:22, на той час у шахті перебувало 406 осіб, безпосередньо на аварійній ділянці – 37», – зазначив він.
За його словами, усі гірники оповіщені про аварію й виведені на поверхню.
Роботи на блоці призупинені до з’ясування обставин та причин події.