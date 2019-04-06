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    У Польщі 80% вчителів готуються до безстрокового страйку з понеділка

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    Польський уряд знову не зміг домовитися з вчителями про скасування страйку - У Польщі 80% вчителів готуються до безстрокового страйку з понеділка
    Польський уряд знову не зміг домовитися з вчителями про скасування страйку

    Уряд і освітні профспілки не досягли компромісу у справі збільшення заробітної плати вчителям

    Профспілка польських учителів та Форум профспілок не відмовилися від ідеї почати у понеділок 8 квітня безстроковий страйк.

    Про це пише «Польське радіо».

    Зазначається, що уряд і освітні профспілки не досягли у суботу компромісу у справі збільшення заробітної плати вчителям.

    Віце-прем’єр Польщі Беата Шидло запропонувала вчителям уже раніше оприлюднений план із п’яти пунктів і так званий суспільний контракт. У ньому передбачено збільшення робочого часу вчителів «при дошці» з 18 - до 22 або 24 годин на тиждень до 2023 року. Одночасно, мала б зростати їхня платня.

    Лідер освітньої профспілки «Солідарність» Ришард Прокса сказав, що суспільний контракт принесе численні звільнення працівників і на це профспілка не погодиться.

    Водночас лідер Профспілки польських учителів Славомір Броняж заявив, що немає жодних обставин, жодних передумов, які давали б підстави розмовляти про припинення страйку, запланованого на понеділок.

    Як повідомила голова Ради суспільного діалогу Дорота Ґадріяс, якщо сторони заявлять про таку потребу, вона готова продовжити переговори в неділю о 18:00.

    Нагадаємо, 1 квітня польський уряд не зміг домовитися з вчителями про скасування страйку.

    Як відомо, у Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня.

    Дата заявленого протесту припадає на початок іспитів у школах - 10, 11, 12, 15, 16 і 17 квітня, а також 6 травня.

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