У Польщі магазинам заборонили працювати у неділю

Закон передбачає штраф за порушення заборони, який буде становити від 1 тисячі до 100 тисяч злотих

Депутати польського Сейму ухвалили закон про заборону недільної торгівлі. Згідно з ним, з 1 березня 2018 року кожного місяця магазини працюватимуть тільки у дві неділі - першу і останню. Як повідомляє «Польське Радіо», з 2019 року магазини будуть відкриті тільки в одну неділю на місяць, а з 1 січня 2020 року почне діяти заборона



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Закон передбачає штраф за порушення заборони, який буде становити від 1 тисячі до 100 тисяч злотих

Депутати польського Сейму ухвалили закон про заборону недільної торгівлі. Згідно з ним, з 1 березня 2018 року кожного місяця магазини працюватимуть тільки у дві неділі - першу і останню.

Як повідомляє «Польське Радіо», з 2019 року магазини будуть відкриті тільки в одну неділю на місяць, а з 1 січня 2020 року почне діяти заборона на недільну торгівлю за винятком семи спеціально визначених неділь у році.

Працювати у неділю зможуть, наприклад, квіткові та кондитерські магазини, пекарні та кафе за умови, що переважно вони будуть дійсно продавати квіти, морозиво, хлібобулочні та кондитерські вироби.

Закон також передбачає штраф за порушення заборони, який буде становити від 1 тисячі до 100 тисяч злотих (приблизно від 300 до 30 тис. доларів США) , а в разі постійних порушень заборони - позбавлення волі.

Документ передали на підпис президенту Польщі Анджею Дуді.