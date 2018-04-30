У Польщі напали на активістів, які відновлювали українські пам’ятки

Поліція затримала п'ятьох нападників, які були в стані алкогольного сп'яніння

У Польщі невідомі напали на учасників табору товариства «Магурич», які відновлювали старе греко-католицьке кладовище у селі Стара Гута Підкарпатського воєводства. Про це повідомляє український тижневик у Польщі «Наше слово». Інцидент трапився у ніч на 29 квітня в селі Стара



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Поліція затримала п'ятьох нападників, які були в стані алкогольного сп'яніння

У Польщі невідомі напали на учасників табору товариства «Магурич», які відновлювали старе греко-католицьке кладовище у селі Стара Гута Підкарпатського воєводства.

Про це повідомляє український тижневик у Польщі «Наше слово».

Інцидент трапився у ніч на 29 квітня в селі Стара Гута, гміни Нароль Любачівського повіту.

За словами волонтерки та викладачки Ольги Соляр, нападники прибули на кладовище, де розташувався табір, та погрожували його учасникам, викрикували «Забирайтеся в Україну» та звинувачували учасників табору у відновленні могил УПА.

Поліція прибула на місце події та затримала 5 людей, усі були нетверезі.

Об’єднання українців у Польщі (ОУП) оприлюднило заяву, в якій висловлює сподівання, що нападників покарають відповідно до чинного законодавства.

«Напад на табір товариства «Магурич» у селі Стара Гута вважаємо наслідком проявів ворожості та агресії до всього українського. Також це є наслідком недостатньої реакції органів державної влади Республіки Польща на аналогічні випадки, що відбулися у Польщі за останні роки», — йдеться у заяві організації.