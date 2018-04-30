  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Польщі напали на активістів, які відновлювали українські пам’ятки

    Поліція затримала п'ятьох нападників, які були в стані алкогольного сп'яніння
    У Польщі невідомі напали на учасників табору товариства «Магурич», які відновлювали старе греко-католицьке кладовище у селі Стара Гута Підкарпатського воєводства. Про це повідомляє український тижневик у Польщі «Наше слово». Інцидент трапився у ніч на 29 квітня в селі Стара
    • Сьогодні, 20:23
    • Розсилка

    Поліція затримала п'ятьох нападників, які були в стані алкогольного сп'яніння

    У Польщі невідомі напали на учасників табору товариства «Магурич», які відновлювали старе греко-католицьке кладовище у селі Стара Гута Підкарпатського воєводства.

    Про це повідомляє український тижневик у Польщі «Наше слово».

    Інцидент трапився у ніч на 29 квітня в селі Стара Гута, гміни Нароль Любачівського повіту.

    За словами волонтерки та викладачки Ольги Соляр, нападники прибули на кладовище, де розташувався табір, та погрожували його учасникам, викрикували «Забирайтеся в Україну» та звинувачували учасників табору у відновленні могил УПА.

    Поліція прибула на місце події та затримала 5 людей, усі були нетверезі.

    Об’єднання українців у Польщі (ОУП) оприлюднило заяву, в якій висловлює сподівання, що нападників покарають відповідно до чинного законодавства.

    «Напад на табір товариства «Магурич» у селі Стара Гута вважаємо наслідком проявів ворожості та агресії до всього українського. Також це є наслідком недостатньої реакції органів державної влади Республіки Польща на аналогічні випадки, що відбулися у Польщі за останні роки», — йдеться у заяві організації.

    Читайте також
    Польща ОУН-УПА українці напад активісти поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ