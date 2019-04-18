У Польщі суд оголосив вирок нападникам на пам’ятну ходу українців



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З-поміж засуджених лише один визнав свою провину та перепросив у постраждалих

Двоє з нападників заявили, що УПА, з вшануванням якої вони асоціювали мирну ходу, вбила членів їхніх сімей

Суд польського міста Перемишля 17 квітня оголосив вирок нападникам на пам’ятну ходу українських греко-католиків та православних у червні 2016 року.

Їх засудили до безоплатних громадських робіт терміном від півроку до двох років, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Як зазначається, серед 20 обвинувачених здебільшого молоді люди віком від 20 до 30 років, проте серед них був також один 45-річний нападник.

Півроку покарання отримали ті, кого раніше не притягали до відповідальності, два роки отримали нападники, котрі вже мали проблеми із законом.

Водночас з-поміж засуджених лише один визнав свою провину та перепросив у постраждалих. Йому пом'якшили покарання і засудили до 30 годин громадських робіт упродовж шести місяців.

Як стверджували нападники під час судового розгляду, вони перешкоджали ході у знак протесту проти прапорів, що несли українці. Двоє з нападників заявили, що УПА, з вшануванням якої вони асоціювали мирну ходу, вбила членів їхніх сімей.

Деякі з підсудних запевняли, що випадково опинилися в українській процесії і не мають відношення до напад – їхні аргументи відкинули.

У суді зазначали, що атака відбулась на національному ґрунті, а релігійна процесія не є приводом для історичних та політичних суперечок. Рішення суду наразі не набуло законної сили – сторони можуть оскаржити його протягом 14 днів.

Як відомо, у 2016 році у польському місті Перемишль група ультраправих напала на процесію греко-католиків і православних, які після панахиди за українськими січовими стрільцями йшли з собору на місцевий військовий цвинтар.

Джерело: ТСН