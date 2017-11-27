У Польщі за підозрою у педофілії затримано відомого політтехнолога (фото)

ЗМі повідомляють, що на минулих місцевих виборах Тимохович працював на партію «Самопоміч» та Андрія Садового

У Польщі затримали за підозрою у зберіганні та поширенні дитячої порнографії відомого політтехнолога Петра Тимоховича. Про це повідомляє польське видання Ddziennik. Польська поліція розпочала акцію «RINA», спрямовану на виявлення педофілів. В рамках цієї акції поліція виявила кілька десятків комп’ютерів, дисків та інших носіїв з



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Петро Тимохович

ЗМі повідомляють, що на минулих місцевих виборах Тимохович працював на партію «Самопоміч» та Андрія Садового

У Польщі затримали за підозрою у зберіганні та поширенні дитячої порнографії відомого політтехнолога Петра Тимоховича. Про це повідомляє польське видання Ddziennik.

Польська поліція розпочала акцію «RINA», спрямовану на виявлення педофілів. В рамках цієї акції поліція виявила кілька десятків комп’ютерів, дисків та інших носіїв з дитячою порнографією. Щодо 34 осіб розпочали кримінальне розслідування, 12 осіб зізналися, що володіють матеріалами дитячого порно. Шістьом особам висунуто звинувачення, їм загрожує від 5 років позбавлення волі.

Польські ЗМІ пишуть, що одним з осіб, у яких провели обшук був відомий політтехнолог Тимохович, в якого кілька років тому вже шукали матеріали з дитячою порнографією, але тоді на його комп’ютері нічого не знайшли.

Цього разу його було затримано. Прокурор, який віддав наказ затримання, зазначив: «Справа з 2015 року стосується володіння і розповсюдження порнографічних матеріалів за участі дітей».

Петро Тимохович. Фото: se.pl

2014 року Тимохович виїхав до Азії, де збирався одружитися з молодою камбоджійкою Са На. До Польщі він приїхав нещодавно, щоб відвідати родину, а також прочитати кілька лекцій.

Петро Тимохович – відома постать у політичних колах Польщі і не тільки. Зокрема, він співпрацював з Анджеєм Леппером – лідером польської партії «Самооборона», Міхалом Камінським та іншими.

ZiK пише, що на минулих місцевих виборах Тимохович працював на партію «Самопоміч» та Андрія Садового. Він і є автором слоганів: «Візьми і зроби», «Не політики, а люди».