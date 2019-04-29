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    У Польщі заарештували таксиста, який навмисно наїхав на українця

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    <p>Таксисту висунули звинувачення у спробі навмисного вбивства</p> - У Польщі заарештували таксиста, який навмисно наїхав на українця

    Таксисту висунули звинувачення у спробі навмисного вбивства

    Судді пристали на аргументи прокурора і вирішили арештувати 37-річного таксиста на три місяці

    Вроцлавський суд арештував на три місяці таксиста, який у суботу навмисно протаранив велосипедиста-українця.

    Про це повідомляє «Європейська правда».

    Судді пристали на аргументи прокурора і вирішили арештувати 37-річного таксиста на три місяці. Чоловікові висунули звинувачення у спробі навмисного вбивства.

    Інцидент стався у суботу зранку на околицях міського парку. Велосипедист походженням з України переїхав дорогу на червоне світло і в певний момент врізався в таксі.

    «Після зіткнення чоловіки на хвилинку затрималися, після цього велосипедист поїхав. Водій автомобіля рушив за ним, заїхавши на територію парку» - повідомили в поліції Вроцлава.

    Зазначається, що таксист був настільки розлючений, що заїхав автомобілем на алею для пішоходів і велосипедистів. За деякий час він натиснув на газ і наїхав на українця.

    На допомогу українцеві кинулися випадкові перехожі, які викликали швидку. З’ясувалося, що у чоловіка роздроблена грудна клітка.

    Поліція затримала водія таксі, а в понеділок суд арештував його.

    «Я невинний. Це було ненавмисно. Я католик, у мене немає штрафних балів, у мене п'ятеро дітей» - намагався виправдатися таксист перед початком засідання суду.

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