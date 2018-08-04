У Порошенка нагадали Гройсману, членом чиєї команди він є



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Сергій Березенко

«Гройсман буде робити все, що від нього залежить, аби ситуація в Україні стабілізувалась», - вважає соратник президента

Голова уряду Володимир Гройсман та міський голова столиці Віталій Кличко є частиною команди Порошенка і будуть підтримувати його на виборах. Про це «Главкому» розповів нардепу від БПП, ключовий член передвиборчого штабу президента Сергій Березенко. Він запевнив, що команда Порошенка знаходиться у чудових стосунках з Кличком, який досі формально є головою партії «Солідарність». «Не сумніваюся у тому, що Кличко є членом команди президента та підтримуватиме його на виборах», - додає Березенко.

Що стосується Гройсмана, він теж є членом команди. «По-іншому й бути не може. Гройсман – коаліційний прем’єр, який несе пряму відповідальність за усі економічні процеси, що відбуваються в країні. Петро Порошенко, делегуючи його в уряд, розумів, що ми маємо нести відповідальність у тому числі й за дії прем’єра. Гройсман буде робити все, що від нього залежить, аби ситуація в Україні стабілізувалась.», - вважає Березенко.

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