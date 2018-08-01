У Порошенка пояснили, чому не треба міняти систему виборів до Верховної Ради



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Сергій Березенко

Нардеп Березенко назвав основні причини, чому не варто міняти виборчу систему

Існує щонайменше три причини, чому не варто міняти нинішню виборчу систему. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів член БПП Сергій Березенко. За його словами, у порядку денному минулої сесії Верховної Ради Виборчого кодексу взагалі не було. Але в цей час працювала робоча група парламентського комітету на чолі з Сергієм Власенком, яка тривалий час розробляла виборчу реформу, і до прийнятого у першому читанні Виборчого кодексу наразі існує близько 4 тис. поправок. Саме тому робота може затягнутися на достатньо довгий період.

Також депутат стверджує, що, на його думку, створення нового Виборчого кодексу - це обтяжливий та довгий процес, який заважає модернізації виборчого законодавства. «Виборчий кодекс – це найгірше, що можна було б зробити, з точки зору модернізації виборчого законодавства. Поясню: документ складається з п’яти ключових законів (про місцеві вибори, про вибори до Верховної Ради, про вибори президента, про виборчий реєстр і про ЦВК). Якщо одночасно розглядати та синхронізувати ці закони, можна розпочати дуже довгий процес, з якого буде важко вийти», - пояснює Березенко.

На думку депутата, не можна забувати і про резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, у якій йдеться про неможливість змін у законодавстві за рік до виборів.

Також депутат не виключає того факту, що відмова голосування за новий склад ЦВК, відтермінування змін до законодавства можуть мати на меті зрив самого процесу голосування або визнання його нелегітимним.

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