У Порошенка прокоментувала вихід з БПП Заліщук, Лещенка і Найєма



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Ірина Луценко заявила, що «єврокар’єристи» 5 років ховалися у фракції

Народний депутат України, представник президента в Парламенті Ірина Луценко прокоментувала рішення нардепів Світлани Заліщук, Мустафи Найєма та Сергія Лещенка вийти з фракції БПП через скандал в Укроборонпромі:

«Ці «єврокар’єристи» 5 років ховалися у фракції. 5 років їм був потрібен депутатський мандат. Ідучи на парламентські вибори, коли вони критикували, ми їм казали, щоб вони вийшли з фракції, якщо їм щось не подобається. Але вони 5 років не виходили. Клято сиділи і терпіли. Клято! Чому ця «трійця», продаючи себе, нарешті написали керівнику українського парламенту Парубію заяви про їхній вихід з фракції? Чому зараз? Бо вони розуміють, що залишилися лічені місяці і їм потрібно переходити в іншу політичну силу, їм треба ставати в інші ряди. Тобто люди відсиділися, відтрималися за мандат клятої, як вони кажуть, сили, і все»,– підкреслила Ірина Луценко.

Нардеп додала, що не засуджує таке рішення колег, а навпаки, сподівається, що їм вдасться «знайти себе».

«Я розумію, що Світлані Заліщук нібито пропонували місце у Гриценка, а Мустафа Найєм хотів очолювати Національну поліцію. Я все розумію»,– акцентувала Ірина Луценко.

Вона також нагадала, що у той час, коли було опубліковано журналістське розслідування щодо Укроборонпрому, з’явилося й інше, не менш резонансне розслідування.

«Зокрема, про 7,5 мільйонів гривень, які бомжами, свідками Єгови, простими санітарками, касирками і водіями, зарплата яких становить від 5 тисяч гривень, вносилося по 50 тисяч, по 600 тисяч на рахунок партії «Батьківщина». Запитання: це розслідування Бігуса спонукає членів фракції «Батьківщина» вийти з партії Юлії Тимошенко? Адже свою партію вона формує на нечесні, брехливі гроші. Якщо одне розслідування має резонанс, то такий самий серйозний резонанс має розслідування Бігуса щодо фінансування партії «Батьківщина»,– наголосила гостя програми.