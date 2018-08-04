У Порошенка розповіли, хто за нього голосуватиме на наступних виборах



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Сергій Березенко

Соратник президента Сергій Березенко намалював портрет типового виборця Порошенка

Виборець Порошенка – освічений українець середнього віку, який думає про перспективу цієї країни та хоче бачити її незалежною, вільною від тотального впливу однієї чи іншої сторони. Так вважає Сергій Березенко, нардеп від БПП та ключовий член передвиборчого штабу президента. В інтерв’ю «Главкому» депутат зазначив, що за Порошенка мають голосувати люди, які хочуть інтегруватися в Європу, які вважають, що задля результату треба довго і важко працювати. «У нас партія правоцентристська, класичного виборця можна порівняти з республіканцем у США. Це ті, хто вважає, що держава має менше втручатися в економіку, що мають бути збережені класичні українські традиції, національні цінності», - пояснив Березенко. Також він додав, що важливу роль грає для виборців Порошенка грає церква, яка має об’єднувати усіх через духовні речі, що надаватимуть країні підтримку.

Депутат запевнив, що ті, хто глибше розберуться у ситуації, у тому, що пропонують інші кандидати, обов'язково в кінці проголосують за Порошенка. Адже, за словами Березенка, наразі більшість політиків користуються відверто популістськими гаслами і грають на почуттях людей.

«Безумовно, не можна ідеалізувати жодного кандидата, але я точно знаю, що за цей час наша команда зробила величезну кількість незворотних змін. Дуже не хотілося б, щоб не трапився «відкат» назад», - додав Березенко. Саме тому, за його словами, ініціатива президента внести до Конституції питання ЄС і НАТО надзвичайно важлива. Не можна дозволити, щоб країна, яка знаходиться у стані війни з Росією, знову повернулася у її бік, як це відбулося за часів Януковича.

Детальніше читайте тут: «Сергій Березенко: Не стану брехати. Перемоги Порошенка у першому турі не буде»