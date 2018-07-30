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    У Порошенка запрацював виборчий штаб

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    <div class="alt">Сергій Березенко</div> <div></div> <p></p> - У Порошенка запрацював виборчий штаб
    Фото Станіслава Груздєва
    Сергій Березенко

    При цьому Березенко не сказав, хто буде керівником штабу

    Заступник глави фракції Блок Петра Порошенка Сергій Березенко заявив, що у БПП збираються розпочинати виборчу кампанію, і вже запрацював виборчий штаб.

    Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Ми тільки-но збираємося починати кампанію, бо наразі сконцентровані на іншому. Насамперед, йдеться про отримання нашою церквою автокефалії. Я вважаю, що це сьогодні є важливішим для всієї нації», - зазначив Березенко.

    Він повідомив, що на сьогодні вже запрацював штаб. «Я не хочу розкривати деталей, думаю, що скоро ви самі побачите активні дії», - зауважив нардеп.

    При цьому Березенко не сказав, хто буде керівником штабу. «Чесно кажучи, ми поки не визначились із кандидатурою, але точно всі до одного фігуранти наших штабів, починаючи з 2014 року, будуть брати участь у цьому процесі. Просто кожен буде мати свій відрізок роботи», - заявив заступник глави фракції БПП.

    На запитання «Чи можна сказати, що керівником штабу Петра Порошенка є Петро Порошенко?» Березенко відповів: «Можна сказати, що Петро Порошенко є кандидатом у президенти в своєму штабі. Можливо, трошки більше, ніж просто кандидатом. Бо остаточні та базові рішення не можуть ухвалювати без його участі».

    Також він зауважив, що керівник виборчої кампанії БПП Ігор Гринів – «це потужний соціолог, аналітик і стратег».

    «Є відмінність між керівником кампанії і керівником штабу. Штаб – це як військо, це виключно тактика. А кампанія – це планування та стратегія. Пан Гринів як раз і є класичним керівником кампанії», - сказав Березенко.

    Також нардеп додав, що за власними дослідженнями БПП щодо рейтингів кандидатів наступних президентських виборів в Україні, Порошенко «зараз не займає перше місце, але різниця між кандидатами знаходиться в межах похибки».

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