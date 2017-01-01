У Порошенка заявили про загрозу ескалації російської агресії на півдні Херсонщини

Особливо складна ситуація склалася в Генічеському районі, твердить постпред Порошенка в Криму

У районах Херсонської області, наближених до адмінкордону з анексованим Росією Кримом, існує загроза ескалації російської агресії, в тому числі і за сприяння місцевої влади. Про це 24 листопада на брифінгу заявив постпред президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, інформує УНІАН. «Особлива увага представництва сьогодні



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Особливо складна ситуація склалася в Генічеському районі, твердить постпред Порошенка в Криму

У районах Херсонської області, наближених до адмінкордону з анексованим Росією Кримом, існує загроза ескалації російської агресії, в тому числі і за сприяння місцевої влади. Про це 24 листопада на брифінгу заявив постпред президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, інформує УНІАН.

«Особлива увага представництва сьогодні звернена на ситуацію в районах Херсонської області, наближених до адміністративного кордону, там існує реальна загроза ескалації російської агресії як шляхом певних деструктивних дій з боку тимчасово окупованих територій, так і шляхом незаконного мовлення (з території Криму – ред.) і мілітаризації Криму», – сказав він.

За словами Бабина, особливо складна ситуація склалася в Генічеському районі.

«Фактично ми маємо ситуацію, коли окремі посадові особи органів місцевого самоврядування відверто займають позицію, яку не можна співвідносити ні з державницькою позицією, ні зі здоровим глуздом», – зазначив він.

У свою чергу перший заступник постпреда Порошенко в АРК Ізет Гданов зазначив, що «досі колишнє керівництво регіону через посередників на території Генічеського району впливає на політичні та бізнес-процеси».

Публічних коментарів російських силовиків з цього приводу немає.

Нагадаємо, стосовно колишнього голови Генічеської райдержадміністрації Херсонської області Сейтумера Німетуллаєва відкрито три кримінальні провадження, його оголошено в розшук. Зараз Німетуллаєв веде активну діяльність на території анексованого Криму, де очолив проросійську кримську організацію «Къырым Бирлиги» і позиціонує її як альтернативу Меджлісу кримськотатарського народу.

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Джерело: Радіо Свобода