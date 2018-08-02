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    У Порошенка звинуватили Гройсмана у лукавстві

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    Сергій Березенко - У Порошенка звинуватили Гройсмана у лукавстві
    Сергій Березенко

    Оточення президента побачило, як прем’єр підкуповує мажоритарників

    Верховна Рада та уряд досі не визначилися, яку виборчу систему вони підтримують. Про це представник Блоку Порошенка Сергій Березенко розповів в інтерв’ю «Главкому». За словами депутата, з одного боку, глава уряду Гройсман виступає з тезами про те, що необхідно підтримувати відкриті списки та позбавлятися рудиментарної мажоритарної системи, але у той же час, він співпрацює з мажоритарниками через розподілення коштів Фонду соціально-економічного розвитку. «Зрозуміло, що за таких умов ніхто не відмовиться від своїх округів. Отже, поки в Раді понад двісті депутатів-мажоритарників, цей закон (про скасування мажоритарки, - ред.) не пройде», - пояснює депутат.

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    Сам же Березенко не голосував за новий виборчий кодекс у першому читанні. Він називає це своєю принциповою позицією. Соратник президента радить Верховній Раді та уряду теж визначитися зі своєю позицією у цьому питанні: «Або ви захищаєте мажоритарних депутатів та їхні округи, або не фінансуйте їх».

    Детальніше читайте тут: «Сергій Березенко: Не стану брехати. Перемоги Порошенка у першому турі не буде»

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