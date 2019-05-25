У порту Таїланду горить суховантаж, вже 50 постраждалих



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Фото: bangkokpost.com

Більшість поранених - це працівниками порту

У результаті спалаху і подальшого вибуху контейнера з хімікатами на суховантажі в порту Таїланду постраждали півсотні людей.

Про це повідомляє Bangkok Post з посиланням на місцеві ЗМІ.

«Кількість поранених, відправлених до чотирьох лікарень, досягла майже 50», - йдеться в повідомленні.

Більшість з поранених були працівниками порту, вони отримали опіки шкіри обличчя, ніг і рук. Повідомлень про смертельні випадки не надходило.

Пожежа сталася сьогодні вранці на вантажному судні, пришвартованому в порту Лаєм Чабанг, провінції Чонбурі, що за дві години їзди на південь від Бангкока. Район навколо було оголошено «небезпечною зоною».

Причина пожежі наразі не відома. Ведеться розслідування — поліція з'ясовує, які хімічні речовини призвели до пожежі і, як наслідок, до вибуху контейнера.