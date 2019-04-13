У правлячій партії Німеччини закликали Зеленського «викласти карти на стіл»

«Останні роки Німеччина безперервно підтримувала Україну, тому в Берліні мають право знати, що буде в майбутньому», — сказав Вадепуль.

За його словами, Зеленський залишається «чистим аркушем», тому незрозуміло, чи продовжить він у разі перемоги проєвропейський курс України.

Депутат наголосив, що Німеччина очікує від переможця українських виборів продовження реформ, в першу чергу, в сфері правової держави, боротьби з корупцією, а також реформ, направлених на збільшення прозорості роботи державного апарату.

Це вже не перший подібний заклик до Зеленського від німецької влади. Так, глава об’єднання ХДС і Християнсько-соціального союзу закликав кандидата до голосування у другому турі конкретно вказати, за що він виступає та яка команда політиків буде його підтримувати.