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    У Празі на честь українського дисидента назвуть міст

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    <p>Львівський дисидент Василь Макух</p>
    Портрет з сайту «На Скрижалях»

    Львівський дисидент Василь Макух

    Новий міст на честь дисидента Макуха знаходиться у празькому районі Вршовіце

    У Празі на честь українського дисидента Василя Макуха назвуть новий пішохідний міст через річку Ботіч у районі Вршовіце.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

    «Зусилля посольства та української громади в Чехії дали результат. Міська рада Праги схвалила рішення назвати новий пішохідний міст через річку Ботіч, яка є притокою Влтави, у празькому районі Вршовіце на честь українського дисидента та борця за свободу Василя Макуха», - написав посол.

    За його словами, символічно, що Прага прийняла це рішення у рік 50-х роковин Празької весни та трагічних подій серпня 1968 року. Також прямо від цього мосту бере свій початок вулиця Українська у Празі.

    «Віднині чимдалі більше чехів, почувши, що проходять мостом Василя Макуха, дізнаються про цього українського героя, який пожертвував своїм життям заради їхньої свободи», - додав Перебийніс.

    Довідка: 5 листопада 1968 року Василь Макух на знак протесту проти колоніального становища України, політики русифікації та агресії СРСР проти Чехословаччини, здійснив акт самоспалення на Хрещатику у Києві.
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