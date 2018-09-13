У прифронтовому Торецьку вилучено схрон бойовиків



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Власником боєприпасів є 27-річний місцевий мешканець

Гранатомет та більше тисячі набоїв виявили поліцейські, які входять до складу Об’єднаних сил, у схованці найманця, який наразі воює проти України. Сам власник знаходиться у розшуці за участь у незаконних збройних формуваннях.

В ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання під час несення служби у складі мобільного блокпосту співробітники карного розшуку Торецького відділення поліції спільно зі співробітниками відділу протидії кіберзлочинності та приданими силами батальйону поліції особливого призначення «Кривбас» отримали оперативну інформацію про захований на території непрацюючого підприємства схрон зброї.

Виїхавши за вказаною адресою, у покинутій будівлі правоохоронці виявили та вилучили ручний протитанковий гранатомет та більше тисячі патронів. Зловмисник подбав про недоторканість своєї бойової схованки: всі предмети були поміщені у пакети та закопані у землю.

Поліцейські встановили, що власником боєприпасів є 27-річний місцевий мешканець. Ще у 2014 році при захопленні міста він приєднався до бойовиків. Зі зброєю в руках ніс службу на блокпосту терористів та патрулював вулиці.

Одразу після звільнення Торецька від проросійських окупантів терорист разом з іншими бойовиками втік на тимчасово окуповану територію, а боєприпаси вирішив заховати. Наразі він продовжує воювати проти українських військ та знаходиться у розшуку за причетність до незаконних збройних формувань. Йому інкримінується ч.5 ст.260 Кримінального кодексу України.

За фактом вилучення збройного арсеналу додатково відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.