У пустелі США знайшли 11 дітей, яких готували до терактів
-
Розсилка
Поліція обшукала так звану базу, створену з підручних матеріалів, на якій були виявлені 11 дітей віком від одного року до 15
11 дітей, знайдених у віддаленому бараці в пустелі в американському штаті Нью-Мексико, готували до вчинення терактів.
Про це повідомляє Fox News.
«Прокурори заявляють, що 39-річний Сирадж ібн Ваххадж проводив навчання з володіння зброєю у таборі, де були знайдені 11 дітей, яких морили голодом», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ібн Ваххадж є сином проповідника радикального ісламізму Сіраджа Ваххаджа, який вважається одним із натхненників теракту в 1993 році, коли бойовики підірвали за допомогою вантажівки з вибухівкою Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку.
Поліція минулого тижня обшукала так звану базу, створену з підручних матеріалів, на якій були виявлені 11 дітей віком від одного року до 15. Всі діти знаходилися в занедбаному стані і були сильно виснажені.
Крім того, на території табору знайдені рештки дитячого тіла. Судячи з усього, йдеться про викраденого трирічного сина Ваххаджа на ім'я Абдула-Гані.
Ібн Ваххадж вважав, що його син «одержимий дияволом». Дитина страждала від судом та не могла ходити. Батько вірив, що проблему можна вирішити, здійснивши обряд вигнання бісів.
Саме розслідування справи про викрадення дитини в результаті і вивело правоохоронців на слід чоловіка.