У пустелі США знайшли 11 дітей, яких готували до терактів



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Поліція обшукала так звану базу, створену з підручних матеріалів, на якій були виявлені 11 дітей віком від одного року до 15

11 дітей, знайдених у віддаленому бараці в пустелі в американському штаті Нью-Мексико, готували до вчинення терактів.

Про це повідомляє Fox News.

«Прокурори заявляють, що 39-річний Сирадж ібн Ваххадж проводив навчання з володіння зброєю у таборі, де були знайдені 11 дітей, яких морили голодом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ібн Ваххадж є сином проповідника радикального ісламізму Сіраджа Ваххаджа, який вважається одним із натхненників теракту в 1993 році, коли бойовики підірвали за допомогою вантажівки з вибухівкою Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку.

Поліція минулого тижня обшукала так звану базу, створену з підручних матеріалів, на якій були виявлені 11 дітей віком від одного року до 15. Всі діти знаходилися в занедбаному стані і були сильно виснажені.